08.01.2017 18:04 Dengesini kaybeden genç falezlerden düştü

Antalya'da Konyaaltı falezlerinde dengesini kaybeden 15 yaşındaki genç, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Balık adamlar tarafından kurtarılan gencin hayati tehlikesi sürdüğü bildirildi. Antalya'da Konyaaltı falezlerinde dengesini kaybeden 15 yaşındaki genç, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Balık adamlar tarafından kurtarılan gencin hayati tehlikesi sürdüğü bildirildi.



Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klima tamircisinde çalışan 15 yaşındaki E.D., arkadaşlarıyla birlikte geldiği falezlerin kenarında oturdu. Kayalıkların ucunda bir arkadaşı ile konuşurken dengesini kaybeden E.D., 15 metre yükseklikten denize düştü. Yüzme bilmeyen genci gören çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi.



Kısa bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisine bağlı balık adamlar, denizin dibine giden E.D'yi su yüzüne çıkardı. Ekipler, kalbi duran gence bot içerisinde müdahale etti. Daha sonra yat limanına çıkartılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Buradaki ambulansta da E.D.'ye kalp masajı yapılmaya devam edildi ve kalbi çalıştırıldı.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 15 yaşındaki gencin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

