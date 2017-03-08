'Demokrasi herkes için zorunluluktur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programın ardından Çark Caddesine geçerek kortej yürüyüşüne katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sonrasında Demokrasi Meydanı'na gelen Kılıçdaroğlu, burada Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra otobüsün üstünden Sakaryalılara seslenen Kılıçdaroğlu, "Adapazarı'nda yani Sakarya'da iktidar partisinin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Ama değerli arkadaşlarım bu bir iktidar olayı değil. Bu bir Türkiye olayı. Bu bir siyasi parti olayı değil, bu bir memleket olayı. Dolayısıyla geçmişte A partisine, B partisine oy vermiş olabilir vatandaşlarımız. Seçim zamanında yine gidip oylarını verebilirler, hiçbir itirazım yok. Ben bugüne kadar şu partiye oy verdin diye hiçbir vatandaşıma ne kızdım ne alınganlık gösterdim. Tam tersine her vatandaşımla oturdum, konuştum. Demokrasi, benim için ne kadar zorunluysa benim gibi düşünmeyen insan için de o kadar zorunludur" dedi.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek /İHA)