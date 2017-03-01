Demitaş ile görüşemediler

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gelen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Celal Doğan ve avukatlardan oluşan heyet, izinleri olmadığı sebebiyle Demirtaş ile görüşemedi.

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gelen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Celal Doğan ve avukatlardan oluşan heyet, izinleri olmadığı sebebiyle Demirtaş ile görüşemedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Celal Doğan ve avukatlardan oluşan bir heyet, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etmek için cezaevine geldi. Cezaevi girişinde heyetten milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Celal Doğan, araçlarıyla içeriye alındı.

Gerekli izinleri olmadığı sebebiyle Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile görüşemeyen Önder ve Doğan, cezaevi müdürü ile görüşmelerinin ardından cezaevi çıkışında ortak basın açıklaması yaptı.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Burada her türlü hukukun genel, evrensel ilkelerine ve yerleşik uygulamalara aykırı bir şekilde bir HDP'li vekillerin görüşme yapmalarına garip kısıtlamalar getiriliyor. Kabul edilemez buluyoruz" dedi.



"CEZAEVİ YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜK"

Önder, Demirtaş ve Zeydan ile görüşemediklerini belirterek, "Tabi ki yine arkadaşlarımızla görüşemedik. Cezaevi yönetimi ile görüştük. Duyduğumuz sıkıntıları ve önerilerimizi aktardık, onlarda dinlediler sonuçta devlet memuru. Biz yapılan uygulamaların farkındalığını onlara duyurmak açısından böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız özgür kalana kadar kendileri ile görüşemesek de buralara gelip gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Koray Ustabaşı/İHA)