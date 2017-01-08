08.01.2017 22:58 Demiryolu kenarında ceset bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde demiryolu rayları kenarında bir kişinin cesedi bulundu. Manisa'nın Salihli ilçesinde demiryolu rayları kenarında bir kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hasalan Mahallesi Tabak Çayı mevkiinde demiryolu rayları kenarında yerde hareketsiz halde yatan bir kişi bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Keskin adlı kişinin öldüğünü tespit etti. Keskin'in tren çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürülürken, Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(Behzat Akcan / İHA)

