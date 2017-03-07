Demirtaş, SEGBİS yöntemi ile hakim karşısına çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 9 Eylül 2015'te Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada 'hükumeti alenen aşağılama' gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 9 Eylül 2015'te Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada 'hükumeti alenen aşağılama' gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Demirtaş tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunması ardından Demirtaş savunma yaptı. Savunmaların ardından ara kararına açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın, 3 Ocak 2012, 20 Ocak 2015 ve 28 Temmuz 2015 tarihlerinde meclisteki grup toplantılarında yaptığı konuşma tutanakları ve görüntülerinin istenmesi için TBMM Başkanlığına yazı yazılmasına, gelen görüntülerdeki konuşmaların yazıya dönüştürülmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Demirtaş hakkında daha önce benzer suçlamadan açılan davaların, bu dava dosyasıyla birleştirilmesi ve bu konuşmaların yasama sorumsuzluğu kapsamında kalıp kalmayacağının belirlenmesi için bir önceki duruşmada verilen ara kararının sonucunun beklenmesine karar verdi.

(Aydın Yorat/İHA)