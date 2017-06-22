Demirtaş, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmak istemedi

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakimin karşısında ifade vermek istediği için SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmayı reddetti.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakimin karşısında ifade vermek istediği için SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmayı reddetti.

Demirtaş hakkında 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılamasını devam edildi. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Demirtaş hakimin karşısında savunma yapmak istediği gerekçesiyle SEGBİS'e çıkmadı.

Yapılan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, TBMM'nin mahkemeye gönderdiği Demirtaş'ın HDP grup toplantısı konuşmalarının yazıya dökülmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Demirtaş'ın bir sonraki duruşmaya mahkemede bulunması yönündeki talebin esas hakkındaki savunması ve son savunmasından önce değerlendirilmesine karar verdi.

Dava ileri bir tarihe ertelendi.

(Aydın Yorat/İHA)