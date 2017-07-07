Demirtaş kelepçe takmayı reddettiği için mahkemeye gitmedi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada bugün hazır bulunarak ifade verecekti.

Demirtaş'ın tutuklandığından bu yana ilk kez hakim karşısına fiziken çıkacak olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren duruşmanın görüleceği Ankara Adliyesi'nde hareketli anlar yaşandı. Duruşma salonunda önünde bekleyiş sürerken, Demirtaş'ın duruşmaya gelmeyeceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Demirtaş, kelepçeli getirilmek istenmesi üzerine duruma itiraz ederek duruşmaya gelmeme kararı aldı.

Demirtaş'ın duruşmaya SEGBİS ile katılacağı belirtiliyor.

Demirtaş, tutuklandığı 4 Kasım 2016'dan bu yana hakkında açılan davaların duruşmalarına SEGBİS ile katılıyordu.