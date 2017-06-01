Mersin'de yaptığı bir konuşmada, 'devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.
Mersin'de yaptığı bir konuşmada, 'devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi. Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş katılmazken, 2 avukatı hazır bulundu. Hakkında açılan davaların yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılmadığı belirtilen Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin ifade vermesi için ek süre istedi. Demirtaş'ın, SEGBİS yerine duruşmaya gelerek savunma yapması yönünde avukatların daha önce yaptığı talebi değerlendiren mahkeme, SEGBİS'in, adil yargılanma hakkını ihlal etmediği, sanığın mahkeme huzurunda verdiği savunmayla SEGBİS arasında mekan haricinde bir fark olmadığı gerekçesiyle reddetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 26 Ekim'e ertelendi.
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