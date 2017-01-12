12.01.2017 15:28 Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı

Edirne F Tipi Cezavinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Edirne F Tipi Cezavinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 8 Eylül 2015'te yaptığı bir konuşmada 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Diyarbakır 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Yöneltilen suçlarla ilgili savunma yapan Demirtaş'ın avukatlarından Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin yasama dokunulmazlığı olduğunu söyledi. Yargılanmanın durdurulmasını isteyen Aktar, "Müvekkilimin Anayasa ve meclis içtüzüğünde düzenlenen şekilde dokunulmazlığı kaldırılmamıştır. Ayrıca hükmün geçmişe yönelik sonuçlar doğuracağı için uygulama imkanı yoktur. Müvekkilimin yasama dokunulmazlığı olduğu için bu davanın durdurulmasını talep ediyorum" dedi.

Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman ise müvekkilinin açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Aynı sevk maddesi ile müvekkilinin hakkında farklı illerde birden fazla dava açıldığını kaydeden Karaman, "İstanbul, Ankara, Ağrı, Mersin, Mardin ve Diyarbakır'da açılan dava dosyaları derdest durumdadır. Tüm bu dosyaların incelenerek bu hususta zincirleme suç hükümleri uyarınca son suçun işlendiği yerin mahkemesi tespit edilerek tüm dosyaların tek dosyada birleştirilmesini talep ediyoruz. Çünkü ayrı ayrı yargılanmalar sonucunda verilecek muhtemel ayrı ayrı hükümler müvekkilin aleyhine bir durum yaratacaktır. Tüm yargılanmaların aynı dosya kapsamında yürütülmesi ve hükme gidilmesi halinde tek hüküm kurulacaktır" diye konuştu.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme, yargılanmanın devamında usul ve yasaya aykırılık görülmediği gerekçesiyle yargılanmasının durdurulması talebinin reddine karar verdi. Mahkeme Demirtaş'ın bir sonraki duruşmada SEGBİS üzerinden hazır edilmesine ilişkin Edirne F Tipi Cezaevi'ne yazı gönderilmesine ve avukatların aynı suçtan Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın birleştirilmesi talebi üzerine söz konusu dosyanın istenmesine karar verdi.

Duruşma 7 Mart tarihine ertelendi.

(Aydın Yorat/İHA)

