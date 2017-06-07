Demirtaş'ın hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, bir mitingde yaptığı konuşmada, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, bir mitingde yaptığı konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Sancaktepe'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sanık Selahattin Demirtaş'ın avukatları ile müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Yıldız İmrek, "Sanığın üzerine atılı bulunan eylem Anayasanın 83. maddesi kapsamında yasama sorumsuzluğu içerisinde yer almaktadır. Ayrıca müvekkilimin savunmasını doğrudan ve yüzyüzelik doğrultusunda duruşmada bizzat hazır bulundurularak savunmasının alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının sanığın duruşmada hazır edilmesine ilişkin talebini, sanığın önceki celse SEGBİS ile savunma yaptığını, savunmasında duruşmalardan bağışık tutulmayı talep ettiğini ve bu yönde karar verildiğini gerekçe göstererek reddetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş 'şüpheli', Dinamik Radyo Televizyon AŞ, Star Medya Yayıncılık AŞ ve Bahadır Saraçgil ise "müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimler öncesi Sancaktepe'de düzenlenen mitingde bir konuşma yaptığının belirtildiği iddianamede, Demirtaş'ın Star Gazetesi'ni alarak elinde salladığı anlatılmıştı.

İddianamede, Demirtaş'ın bu konuşmasından sonra 19 Temmuz 2015'te, şikayetçilere ait Star Medya Yayıncılık AŞ ile Dinamik Radyo Televizyon AŞ ve yetkililerinin bulunduğu Küçükçekmece Bahariye Caddesi'ndeki adrese bomba konulduğu, zaman ayarlı ve basınç tesirli olduğu tespit edilen bombanın uzman ekiplerce imha edildiği belirtilmişti.

İddianamede, Selahattin Demirtaş'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

