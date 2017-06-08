Demirören'den 'Arda Turan' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı'ndan çıkmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demirören, "Türkiye'nin çok önemli milli maçı var. Milli maça çıkmadan evvel bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz. Bizler de gerekli cevapları vereceğiz. Futbolcumuzdan bahsetmiyorum. Onun haricinde konuşanlara hep beraber cevap vereceğiz. Şu an milli duygularla ay-yıldızı düşünerek pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

