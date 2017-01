09.01.2017 12:57 Demirhan yönetimini kutladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanlığına yeniden seçilen Av. Ali Demirhan ve ekibini kutlayarak, şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanlığına yeniden seçilen Av. Ali Demirhan ve ekibini kutlayarak, şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diledi.



Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan olağan genel kurulunda göreve yeniden seçilen Av. Ali Demirhan ve yönetimini tebrik etti.



Güven tazeleyerek yeniden Kulüp Başkanı seçilen Ali Demirhan ile göreve gelen yeni yönetimi kutlayan Taşkesenligil, lider olan takımın sezon sonunda Ali Demirhan Başkanlığında şampiyon olarak PTT 1. Lige çıkacağına inandığını söyledi.



Taşkesenligil, "Takımımızın ilk yarıda gösterdiği performans, bu ligin en güçlü ekibi olduğunu herkese kanıtlamıştır. Futbolcularımızın mücadelesi, teknik heyetin gayreti ve yönetimin uyum içinde çalışması ile birlikte sezon sonu takımımızın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyorum" dedi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Takımının, şehrin en önemli ortak değeri olduğuna işaret geden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tesislerin kapılarının her zaman mavi-beyazlı kulübe açık olduğunu söyledi.



Taşkesenligil, "Takımımız geçtiğimiz sezon 3. Ligde şampiyon olduysa, bunda stadımızın zemininin 12 ay boyunca hazır olmasının da rolü büyük olmuştur. Bu sezon da stadımızın zeminini her zaman yeşil tutarak, takımımıza katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarılı olmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in büyük katkısını olduğuna işaret eden Taşkesenligil, "Sporun her dalına hizmet veren ve bizimde işlerimizin kolaylaşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'nin sportif yönü ve hizmetleri takdire şayandır. Spor ve gençlik adına en büyük paydaşlarımız arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sekmen'in, Erzurumspor'umuzun da şampiyon olması için verdiği destek ve harcadığı enerji inanıyorum ki, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda lig sonunda başarıya tesir edecektir. Bir Erzurumlu olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e spor için verdiği destek ve yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir teşkilat olarak Erzurum'da Vali Seyfettin Azizoğlu öncülüğünde yapılan projelerle gençliğe ve halka spor yapma imkanı sunduklarını belirten Taşkesenligil, sporun yanı sıra kamp merkezi olan Erzurum'un her türlü spor organizasyonunu başarı ile yapak kapasitede bir şehir olduklarını da sözlerine ekledi.