Demir İnşaat Büyükçekmece'den Banvit'e

Banvit, Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan Amerika'lı oyuncu Angelo Caloiaro ile anlaştı. Caloiaro geçen sezon Süper Lig'de 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Banvit, Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan Amerika'lı oyuncu Angelo Caloiaro ile anlaştı. Caloiaro geçen sezon Süper Lig'de 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Kariyerine 2008 - 2009 sezonunda NCAA takımlarından San Francisco'da başlayan oyuncu daha sonra sırasıyla Bulgaristan'nın Sportist Samokov, Almanya'nın Mitteldeutscher BC Weissenfels, Telekom Baskets Bonn, İspanya'nın Rio Natura Monbus Obradoiro ve geçtiğimiz sezon ise Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece takımında oynayan Angeo Caloiaro burada 30 lig maçına çıkarken 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Ayrıca takımı ile 14 FIBA Europe Cup maçına çıkan Angelo 11.9 sayı ve 5.4 ribaund ortalaması ile oynadı. 1989 doğumlu oyuncu yeni sezonda turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.

