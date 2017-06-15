Demet Şener yine adliyede

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının görülmesine devam edildi.

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının görülmesine devam edildi.

Gizlilik kararı alınan ve çekişmeli olarak görülen duruşmaya Demet Şener katılırken, İbrahim Kutluay yine gelmedi. Yaklaşık yarım saat süren duruşma tanıklar gelmediği için ertelendi. Duruşma sonrası görüntülenen Demet Şener, açıklama yapmak istemedi.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz aylarda boşanma davası açmıştı. Demet Şener, tanık dinlenmesi için 26 Mayıs 2017 tarihinde Antalya'da yapılan duruşmaya giderken, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay katılmamıştı.

