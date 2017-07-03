Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istedi. Akalın, Twitter'da açılan #SuriyelilerEvineDönsün başlıklı hashtag'e destek vererek, "Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum! Hırsızlık, gasp, bıçaklama haberlerinden bıktık!" yazdı. Şarkıcıya bu paylaşımı nedeniyle destek verenler olsa da büyük tepkiler vardı. Bir çok insan Demet Akalın'ı topa tutarak kendisinden savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmış bu insanlarla empati yapmasını istedi. Akalın'a benzer bir durum yaşasa ne yapacağı da soruldu.
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