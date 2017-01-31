Demba Ba yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen Senegalli forvet Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Açıklamada, futbolcunun kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyeceği belirtildi.

Temmuz ayında 31 yaşındaki oyuncunun bacağı kırılmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Demba Ba, Beşiktaş için detaylı bir sağlık kontrolünden geçmişti.

