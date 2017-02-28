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Demba Ba ve Caner topla çalışmalar abaşladı
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Demba Ba ve Caner topla çalışmalar abaşladı

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Demba Ba ve Caner Erkin, topla çalıştı. Amerika'daki tedavisini tamamlayıp sabah İstanbul'a gelen Demba Ba, ayağının tozuyla antrenman yaptı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Demba Ba ve Caner Erkin, topla çalıştı. Amerika'daki tedavisini tamamlayıp sabah İstanbul'a gelen Demba Ba, ayağının tozuyla antrenman yaptı.
Ligin ilk yarısında sakatlanarak takımdan uzun bir süre ayrı kalan Caner Erkin topla çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun, antrenmandaki hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı. Caner'e eşlik eden isim ise, devre arasında transfer edilen ve Amerika'daki tedavi süreci tamamlanan Demba Ba oldu. Senegalli yıldız, Caner Erkin'le birlikte bir süre Sancaktepe ile oynanan hazırlık maçını da takip etti.
(Bozhan Memiş / İHA)

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