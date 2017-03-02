Demba Ba ve Caner takımla çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlıkları iyileşen Demba Ba ve Caner Erkin takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları iyileşen Demba Ba ve Caner Erkin takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bugünkü idmanını Vodafone Arena'da yaptı. Beşiktaş idmana düz koşu ile başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan siyah-beyazlılar, 3 gruba ayrılarak bir grup dar alanda maç, diğer iki grup ise pas - şut çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın idmanı çift kalelerde yapılan kalecisiz maç ile sona erdi.

İdmanda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Tolga Zengin özel program dahilinde çalıştı. Sakatlık sorununu tamamen atlatan Demba Ba ile Caner Erkin antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

(Doğan Gündoğdu /İHA)