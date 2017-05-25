Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Demba Ba'nın doğum günü, antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Demba Ba'nın doğum günü, antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta antrenman öncesi Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı. Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular Senegalli oyuncuya yeni yaşında mutluluklar diledi. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Ba, "Aranızda olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş şampiyon olacak" dedi.
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