Demba Ba İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaştığı Senegalli eski futbolcusu Demba Ba, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın anlaştığı Senegalli eski futbolcusu Demba Ba, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da oynayan Senenalli futbolcu Demba Ba, İstanbul'a geldi. Sakatlığının tedavisi için ABD'de bulunan golcü futbolcu, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul'a iniş yaptı. Senegalli milli futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek. Ba, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymiş, 18 gol kaydetmişti. Demba Ba Shanghai Shenhua'da yaşadığı sakatlığın ardından 7 aydır sahalardan uzak kalmıştı. (Oğuzhan Ort - Uygar Aydın / İHA)
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