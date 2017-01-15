Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Bir sezon kaldığı Beşiktaş'ta adına besteler yazılan Demba Ba eski kulübüne mesaj gönderdi.

BENİ ALIN

Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir sakatlık geçiren Senegalli forvetin siyah-Beyazlı yönetime haber yolladığı ve “Mart ayına kadar fiziksel anlamda hazır olurum. Maliyetim yok. Beni alın” dediği öğrenildi.

RAPOR TEMİZ ÇIKARSA GELECEK

Yönetimin ise 32 yaşındaki futbolcudan sakatlığıyla ilgili geniş kapsamlı rapor istediği belirtildi.

Ba'nın, ''Raporum istenildiği gibi çıkarsa Beşiktaş'a geri döneceğim'' dediği belirtildi.