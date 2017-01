12.01.2017 13:55 Delroy James BEST Balıkesir'e imza attı

BEST Balıkesir Delroy James'i transfer etti. BEST Balıkesir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla transferi kamuoyuna duyuruldu. Birleşik Amerikalı 29 yaşında ve 2.03 boyunda olan Delroy James basketbol kariyerinde daha önce İsrail, Rusya ve İtalya'da forma giydi. Oyuncu son olarak İtalya'nın Grissin Bon Reggio Emilia takımında geçirdi. Delroy James bu sezon çıktığı 15 maçta 5.1 sayı, 3.5 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

(Hüseyin Tokmak / İHA)