“Deli Petro”dan Kılıçdaroğlu’na…

Medyanın tüm desteğine rağmen 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamasan da delegeler seni bir yıl sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturttu…

2011 genel seçimlerinde ipi göğüsleyemedin; 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiğin Ekmeleddin İhsanoğlu seçimi kazanamayınca eleştirilerin hedefi oldun, ama Kurultay'da CHP'li delegeler yine de seninle yürümeye karar verdi…

Haziran 2015 genel seçimlerine “Anadolu'nun Kemal'i” sloganıyla girdin, ama Anadolu seni bağrına basmadı, yine kaybettin…

Yenilgin 5 ay sonraki 1 Kasım seçimlerinde de devam etti…

İstifa et çağrılarına aldırmadın, aldırman de gerekmiyordu aslında; çünkü yiğit yere düştüğü zaman değil, ayağa kalkamadığınız zaman yenilmiş sayılırdı…

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Osmanlılar, davranışları nedeniyle onu “Deli Petro” olarak anıyordu, hatta dağınık ve disiplinsiz ordusuyla girdiği savaşları kaybedince, “yenile yenile yenmesini de öğreniriz” diye tarihe geçen o ünlü sözü söylemişti…

Dediğini de yaptı Rus Çarı 1. Petro; yenilgilerinin nedenini araştırdı, her yenilgisinden ders aldı.

Hatta başarılarının nedenini öğrenmek amacıyla, kimliğini gizleyerek Avrupa'ya gitti; gemi yapımcılığı, tıp ve marangozluk gibi çeşitli işlerde çalıştı…

Dönüşünde yaptığı reformlar ve daha sonra kazandığı savaşlarla, Rusya'yı dünyanın askeri ve siyasi geleceğinde büyük bir aktör haline getirdi ve “Büyük Petro” olarak anılmaya başlandı…

Ordusu Prut Savaşı'nda Osmanlılar tarafından kuşatılınca, esir düşmesi halinde kendisini hükümdar olarak tanımaması için Senato'ya emirname gönderecek kadar da cesurdu…

Petro başardı, ama sen başaramıyorsun!

Çünkü yenilgilerinden ders çıkaramıyorsun…

Petro, yoktan var etti, ama sen var olanı yok ediyor gibisin!

Cumhuriyet tarihiyle özdeşleşmiş bir partin, yüzde 25 kemik oyun, dış dünyadan onca desteğin de var; ama her girdiğin seçimden yenilgiyle çıkıyorsun…

Ne bir programın var, ne de projelerin; asgari ücretlilere 1500 TL, emeklilere ikramiye sözü verip popülizmi denedin, yine olmadı!...

Çünkü söylemin de inandırıcı değil…

Kendi alternatifini ortaya koyacağına, “başkanlık gelirse iç savaş çıkar” diye bir laf ettin, ama ORC'nin araştırmasına göre, bu söylemine inananların oranı yüzde 16'da kaldı. Yani CHP'li seçmenler dahi sana inanmadı…

ORC'ye göre partinin oy oranı ise yüzde 23.6…

Yere düştüğün için değil, 2009'dan beri ayağa kalkamadığın için yeniksin…

Pes etmenin, CHP'yi yenilgiden ders çıkarabilen ehil ellere teslim etmenin vakti geldi de geçiyor.