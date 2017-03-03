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Nüket Belsan Taşören

Deli Dumrul ve Aile Birliği

Hani kuru çayın üstüne köprü yaptırıp geçenden 5 akçe , geçmeyenden döve döve 10 akçe alan Deli Dumrul...
Türk mitolojisinde efsanevi kahramanlardan biridir, Azrail ' le diyaloğu meşhur... Deli dolu konuşup sempati kazanmıştır cehaleti ve samimiyeti ile...
İslamiyet' i henüz kabul etme sürecinde kimi kavramlar böyle somutlaştırılarak anlatılır halk hikayelerinde... Mistik masalsı komik bir havası vardır hikayenin , bir de düşündürücü tarafı...
Çünkü Azrail kendisine büyük bir küstahlık yapılınca canına karşılık can istemiştir ondan... Tuhaftır ki annesi ve babası yanaşmaz buna... Tavla tavla şahbaz atlarımız arazilerimiz senin olsun yalnız can tatlı oğul, derler... Oysa anne ve baba evlatları için canını vermekten çekinmez normalde... Peki bu hikayede verilmek istenen mesaj nedir ?
Olayı psikolojik olarak tahlil eden Prof. Dr. Üstün Dökmen aile birliğinde kendi içinde çözülmesi gereken sorunlar vardır, buna dikkat çekiliyor , evlenen çiftler her sorunu kendi anne babalarına taşımamalıdır mesajı veriliyor ... Şeklinde bahsediyor söz konusu hikayeden bir sohbetinde...
Cidden evlilik birliği , aile kurumu çok önemli... Dağılması en hoşa gitmeyen helal... Şeytanı en çok sevindiren olaylardan... Evet Katolik nikahı gibi ölümüne de olmamalı, beyaz gelinlik- beyaz kefen hesabı , ne olursa olsun tarafların birbirini yıpratma pahasına sürdürülmesi de mantıklı değil...
Anlaşmak- anlaşamamak da en büyük sorunsallardan... Ruhen aşina olabilmek belki yıllara mal olur belki de bir anlıktır bilinmez kısmettir eninde sonunda... Bir de eski bir şarkıda var ya hani : "Sevgi anlaşmak değildir/ Nedensiz de sevilir... " Sevgi elbette vazgeçilmez bu anlamda... Gayrısı kıyl u kal demiş ya Fuzuli...
Müthiş felsefeler yapabiliriz üzerine... Romantik şiirler , aforizmalar falan... Ancak büyük darbelerle savunmasız durumda şu anda aile birliği denilen kurum... Çok acı olaylar dikkat çekiyor... Fast Food kültürüne nazire aşklar var ya... Hızlı ve öfkeli... Ruhu tahrip etmez mi hiç herkesi Leyla ya da Mecnun sanmak ? Yanılmak... Sivil toplum kuruluşları büyük şehirlerde günlük olarak kiraya verilen evlere "Zina haramdır"gibi notlar iliştiriyorlar... Güzelliğinde gözüm yok ben ahlakın beğendim diyen türküler bile söylenmiyor artık....Argo ifadelerle dolu ar damarımızla hoyratça Ankara havası oynayan sözde türküler mi almış yerini yoksa ?
Oysa... Oysa... Deli Dumrul ' un eşi canını istemeye gelen eşine:

“Karşı yatan kara dağları senden sonra ben neylerim, yaylar olsam menim mezarım olsun, Altın akçan harcayir olsam, menim kefenim olsun. Tavla tavla şahbaz atın biner olsam, menim tabutum olsun... İşte Arş tanığ(şahit) olsun, yer tanığ olsun, göp tanığ olsun, kadir Tanrı tanığ olsun... Menim canım sana kurban olsun!”

Deyip fedakarlık dersi veriyor bizlere... Belki ondan ilhamla...
Ya cennet bahçesinden bahçe...
Ya cehennem derler ya...
Evlatlarımız için cennet olsun yuvalarımız... Gayret edelim toplum olarak hep birlikte... Tek dişi kalmış batı gibi soğuk uzak mesafeli olmayalım yeter ki...
Nüket Belsan Taşören

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