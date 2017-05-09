Del Valle bu yüzden kadro dışı bırakılmış

Bursaspor'un Venezuelalı oyuncusu Del Valle'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna girmek istemediği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Bursaspor'un Venezuelalı oyuncusu Del Valle'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna girmek istemediği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan yeşil-beyazlı ekipte, ağır mağlubiyetlerin ilk faturası Deniz Yılmaz ve Del Valle'ye kesilmişti. İki oyucu da dün yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik heyetin raporu doğrultusunda sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.



OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ

Sezon başında Portekiz kulübü Rio Ave'den 1 yıllığına kiralanan Venezuelalı oyuncu Del Valle'nin kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı. Mücadelenin ilk yarısının 4-0 sonuçlanmasının ardından Teknik Direktör Adnan Örnek, ikinci yarının başında Merter Yüce ve Kubilay Kanatsuzkuş'u oyundan çıkararak, Emre Taşdemir ile Jorquera'yı sahaya sürdü. 3'üncü hamle hakkını kullanmak için 60. dakikalarda Del Valle'yi ısınmaya göndermek isteyen teknik direktör Adnan Örnek, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Venezuelalı oyuncunun oyuna girmek istemediğini söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Örnek, daha sonra 70. dakikada Sercan Yıldırım'ı oyuna aldı. 26 yaşındaki oyuncu bu davranışı sebebiyle teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

(Mesut Alan / İHA)