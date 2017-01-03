03.01.2017 13:20 Dekan, milletvekiline 'zor' anlar yaşattı

RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek basın toplantısına davet ettiği AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal'a zor anlar yaşattı. RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek basın toplantısına davet ettiği AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal'a zor anlar yaşattı.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek kaleme aldığı bir kitabının tanıtım toplantısı olarak yaptığı basın davetine AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal'ı da davet etti. Şimşek'in toplantıda yeni kitabının tanıtımını yapması beklenirken Tıp Fakültesi'ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki eksikliklere değindi. Şimşek, konuşmasına ise AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal'a espri yaparak başladı. Şimşek, Karal'ın sunumunu yaparken fazla kilolarına atıfta bulunarak, "Sayın Karal'ın hem fiziksel hem de siyasi bir ağırlığı var. Ciddi bir ağırlığı var. Katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye'de ilk 3'te ama teknisyen olmadığı için işletilemiyor



Şimşek, konuşmasında devlet hastanesi olarak planlanıp daha sonra Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürülen binadaki fiziksel yetersizliklerden yakındı. Şimşek, ilçe hastanelerinin personel yetersizliği nedeni ile kapasitelerinin altında çalıştığı için hasta yükünün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunlaştığını ve bu nedenle hastanenin amacının dışında hizmet vermek zorunda kaldığının altını çizdi. Hastane bünyesindeki 4 yoğun bakım servisinin personel yetersizliği yüzünden açılamadığını kaydeden Prof. Dr. Şaban Şimşek, Türkiye'de sadece 3 hastanede bulunan 2 radyo terapi merkezinin hastaneleri bünyesinde bulunduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Şaban Şimşek, 8 teknisyen ile hizmet vermesi gereken bu merkezlerin tek bir teknisyen bulunduğu için kapasitelerinin çok çok altında hizmet verdiklerini söyledi.



Karal'ın zor anları



Şimşek'in siyasilerin çözmesi gereken eksiklikleri bir bir sıraladığı konuşması sırasında AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal'ın ilaç alarak bol bol su içtiği gözlendi. Toplantıda söz alan AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Şimşek'ten övgü dolu sözlerle bahsederek, iktidarları döneminde Rize'de yapılan sağlık yatırımlarından bahsetti. Karal, ayrıca "Biz siyasiler olarak hizmet açısından bizden istenilenleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizden istenen, belki de Rize'den başka hiçbir yerde olmayan cihazları buraya aktardık" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu



Karal'ın açıklamasından sonra tekrar söz alan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın RTEÜ'yü en iyi yerlerde görmek istediği için bu eksikliklerin giderilmesini istediklerini ifade ederek "Türkiye'de son 10-15 yılda sağlık alanında yapılan atılımların üzerinde bir gelişme Rize'de sağlanmıştır. Bunu kabul etmek lazım. Ama bizim söylediklerimiz de bugünün gerçeğidir. Eğer bugünkü şartlarda devam edersek bizden istenilenleri yapmamız mümkün değildir" diyerek konuşmasını tamamladı.

