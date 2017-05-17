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Dehşet saçan damadın paylaşımları dikkat çekti
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Dehşet saçan damadın paylaşımları dikkat çekti

Konya'da boşandığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra 7 yaşındaki kızını alıp kaçan cinayet zanlısı Erdal A.'nın sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekti.

Konya'da boşandığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra 7 yaşındaki kızını alıp kaçan cinayet zanlısı Erdal A.'nın sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde babasının evinde kalan boşandığı eşinin yanına giden Erdal A., çıkan tartışma sonrası eski eşi Yasemin Yıldız, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı 7 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetin ardından kızını da yanına alarak kayıplara karışan cinayet zanlısı Erdal A., polis tarafından her yerde aranıyor.

"KİMSE YÜKSEK SESLE CİNAYET PLANLAMAZ"
Cinayet zanlısı Erdal A.'nın sosyal medyada paylaşımları da dikkat çekti. 25 Nisan'da yaptığı paylaşımda sürekli özlemini dile getirdiği 7 yaşındaki kızı S.A.'nın bir yıl önceki fotoğrafını "Seni çok seviyorum canim kızım. Tam bir yıl önce bugün kopardılar seni benden. Ama Allah büyük kızım. Abini kurtardım aldım, inşallah seni de en kısa zamanda kurtarıp alacam vicdansızların elinden. Sabırla İnşallah" notuyla paylaştı. Erdal E.'nin 2 Nisan'daki paylaşımında da, tabancalı fotoğrafın üzerinde "Suskunluğumu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz" yazısının yer alması dikkat çekti. 7 yaşındaki kızıyla birlikte kayıplara karışan cinayet zanlısı Erdal A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, eski eşi tarafından annesi ve babasıyla birlikte öldürülen Yasemin Yıldız'ın geçtiğimiz ocak ayında boşandığı ve dün babasının evinin yakınında bir daire kiraladığı öğrenildi.
(Ahmet Ataş/İHA)

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