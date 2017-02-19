Dehşet anları böyle görüntülendi

Bursa'da cinayet zanlısı şahsın gasp ettiği hafif ticari araçla bir restorana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da cinayet zanlısı şahsın gasp ettiği hafif ticari araçla bir restorana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda zanlı O.A. ile restoranda yemek yiyen 10 müşteri yaralanmıştı. İşletmenin de camları kırılmış ve tavanı çökmüştü.
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