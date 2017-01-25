Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Değişikliğin onay zamanı ve CHP'nin AYM çıkışı soruldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Değişikliğin onay zamanı ve CHP'nin AYM çıkışı soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Türkiye'ye dönmesinin ardından anayasa teklifini onaylayacağını belirterek, 'Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan TBMM'ye tekraren göndereceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Türkiye'ye dönmesinin ardından anayasa teklifini onaylayacağını belirterek, "Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan TBMM'ye tekraren göndereceğiz" dedi.
Madagaskar'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, mevkidaşı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, bu gece saatlerinde Türkiye'ye döneceğini ifade ederek, "Ülkemize döndükten sonra öyle sanıyorum ki Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı'na parlamentodaki görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Fazla uzatmadan, çünkü milletimin beklentisi budur, kararımızı verip bu önemli adımı atacağız. TBMM'ye tekraren göndereceğiz" diye konuştu.

CHP'NİN AYM AÇIKLAMASI
Erdoğan'a, CHP'nin anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götüreceğini açıklaması da soruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok. Bunlara da alışığız. Anayasaya Mahkemesine gitmeye alışık anlayış var. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararı verir. Milletimiz heyecanla bu konuda atacakları adımın hazırlığı içinde. Ülkemiz için, milletimiz inşallah hayırlı olur" yanıtını verdi.

'UÇUŞA YASAK BÖLGE' VURGUSU
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik tehdit devam ettikçe Türkiye'nin bölgedeki mücadelesinin de süreceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'güvenli bölge'nin gerekliliğine bir kez daha vurgu yaptı.

FETÖ'YLE MÜCADELE
Erdoğan, ikili görüşme esnasında FETÖ ile mücadele konusunun da ele alındığını dile getirerek, "Ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan FETÖ ile mücadeleyi konuştuk. Hizmet ve eğitim kılıfı altında örgütlenen örgüt hakkında bilgi verdim, belgeler verdik. Örgütün tasfiyesi noktasında kendilerinden beklentilerimizi dile getirdim. Bu yapı sadece Türkiye'ye değil 40 yıl bu yapı devletin bütün kurumlarına, ordumuza, polisimize, devletin bütün kademelerine sızmak suretiyle 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Şahsım ve Başbakanımızı hedef almak suretiyle ülkenin F16 uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, modern silahlarıyla adeta kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. 248 vatandaşımızı şehit ettiler, 2 bin 193 vatandaşımızı yaraladılar. Bunlar dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dostlarımıza diyoruz ki biz darbe yedik aynı darbeyi siz de yemeyin. Bununla ilgili olarak biz maarif vakfını kurduk. Sizin Milli Eğitim Bakanlığı ile vakfımız müşterek çalışma içine girerek bizdeki darbecilerin buradaki insafsız hareketlerinden halkı, gençliğini de böylece kurtarmış oluruz" ifadelerini kullandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
HDP'li Yıldırım ve Baydemir serbest bırakıldı
Şehit çocuklarının feryadı yürek dağladı
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
68 yıldır göz nuru döküyor
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
HDP'li Yıldırım ve Baydemir serbest bırakıldı
HDP'li Yıldırım ve Baydemir serbest bırakıldı
Şehit çocuklarının feryadı yürek dağladı
Şehit çocuklarının feryadı yürek dağladı
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
68 yıldır göz nuru döküyor
68 yıldır göz nuru döküyor
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı
Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı
HDP'li vekil Taşçıer serbest bırakıldı
HDP'li vekil Taşçıer serbest bırakıldı
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı
Camiden halı hırsızlığı kamerada
Camiden halı hırsızlığı kamerada
HDP'li vekil İmam Taşçıer gözaltına alındı
HDP'li vekil İmam Taşçıer gözaltına alındı
2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi
2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English