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Değerlerine değer kattılar
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Değerlerine değer kattılar

Süper Lig'de sezonu 73 puanla ikinci bitiren Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek değerini arttıran futbolcular olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de sezonu 73 puanla ikinci bitiren Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek değerini arttıran futbolcular olarak dikkat çekti.
Medipol Başakşehir, kulüp tarihine ait birçok rekoru kırdığı sezonu geride bıraktı. Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 73 puanla ikinci sırada bitiren turuncu-lacivertliler, en çok puan topladığı, en fazla gol attığı, en az gol yediği ve en fazla galibiyet aldığı bir dönem yaşadı. Türkiye Kupası'nda da final oynama başarısı gösteren Abdullah Avcı'nın takımında 4 futbolcu değerine değer kattı. Transfermarkt verilerine göre Edin Visca, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek'in değerlerinde artış gözlendi.

VISCA HER GEÇEN YIL DEĞERLENİYOR
Bu sezon ligde attığı 8 golle takımının en golcüsü unvanına sahip olan ve aynı başarıyı geçen sene de 17 golle gösteren Edin Visca, turuncu-lacivertli takıma geldiğinden bu yana değerini sürekli arttırdı. 5 sezon önce Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından 400 bin Euro bedelle Başakşehir'e transfer olan Boşnak futbolcunun şimdiki değeri ise 8.5 milyon Euro. 27 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'e çıktığı sezondan bu yana değerini yaklaşık 5 milyon Euro değerinde arttırdı.

DEVLERİN GÖZDESİ CENGİZ ÜNDER
Medipol Başakşehir'de değerini arttıran bir başka futbolcu ise genç futbolcu Cengiz Ünder. Sezon başında Altınordu'dan İstanbul ekibine transfer olan Ünder, geldiği günden bu yana gösterdiği performansla değerini 3.75 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Sezonu toplamda 9 gol, 8 asistle tamamlayan 19 yaşındaki orta sahanın ismi son günlerde İngiliz takımı Tottenham Hotspur ile de anılıyor.

MEHMET BATDAL'IN DEĞERİ YÜKSELİYOR
Adebayor'un transfer edilmesi ve sezon içinde yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği performansı sergileyemeyen Mehmet Batdal, değerini arttıran bir başka isim oldu. Ligde 5, kupada da 1 golü bulunan 31 yaşındaki forvetin piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro. Batdal, son iki sezonda değerimi 1 milyon Euro civarında arttırdı.

MUSTAFA PEKTEMEK KENDİNİ BULDU
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve sezon başında Medipol Başakşehir'e kiralanan Mustafa Pektemek, adeta küllerinden doğdu. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 9 gol, 5 asiste ulaşan 28 yaşındaki golcü, değerini de arttırmış durumda. Türkiye Kupası finalinde şanssız bir sakatlık yaşayan Pektemek'in değeri 2 milyon Euro.
(Uygar Aydın / İHA)

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