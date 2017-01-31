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Define aramak için 12 metre tünel kazdılar
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Define aramak için 12 metre tünel kazdılar

Burdur'a bağlı Yazır köyünde bulunan tarihi kalede define avına çıkan şahıslar, konteyner evin tabanını keserek 12 metre tünel kazdı. Kaçak kazı yapan 6 şahıstan 3'ü jandarma operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Burdur'a bağlı Yazır köyünde bulunan tarihi kalede define avına çıkan şahıslar, konteyner evin tabanını keserek 12 metre tünel kazdı. Kaçak kazı yapan 6 şahıstan 3'ü jandarma operasyonu ile suçüstü yakalandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavdır ilçesi Yazır Köyünde kaçak kazı operasyonu düzenledi. Tarihi kalede kaçak kazı yapan define avcılarının yöntemleri jandarma ekiplerini bile şaşırttı.

"KALEYE ULAŞMAK İÇİN TARLAYA KONTEYNER EV YERLEŞTİRMİŞLER"
Çavdır ilçesine bağlı Yazır Köyünde bulunan tarihi kalede kaçak kazı yapan define avcılarının yakalanmamak için tüm detayları hesapladığı ortaya çıktı. Kaleye yakın bir araziye ilk önce konteyner ev yerleştiren define avcıları, daha sonra kalenin bulunduğu Gedik mevkiinde kar yağışının etkili olması nedeniyle konteyner eve soba kurarak burada yaşamaya başladı.

"KONTEYNER EVİN TABANINI KESEREK, 12 METRE TÜNEL KAZDILAR"
Edinilen bilgiye göre, kalede define avına çıkan 6 şahıs, konteyner evin tabanını keserek, toprağı kazmaya başladı. 12 metre derinliğe inen define avcıları, altın yerine su buldu. Define avcıları, kazma işlemine devam ederken, kaçak kazı yapıldığı duyumunu alan jandarma ekipleri de harekete geçti.

"EKSİ 30 DERECEDE KAÇAK KAZI OPERASYONU"
Yazır Köyü Gedik mevkiindeki konteyner eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, O.U, B.U ve A.T isimli şahısları suçüstü yakaladı. Operasyonda kaçak kazıda kullanılan 1 adet iş makinesi, 1 adet jeneratör, 50 litre benzin, 1 adet hilti, 1 adet elektrikli vinç, 20 metre halat ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şahıslar Çavdır İlçe Jandarma Komutanlığında ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kaçak kazıya karışan M.O, İ.Y ve H.T.D'nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
(Hayal Girişim / İHA)


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