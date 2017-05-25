Defalarca takla attı

Tayland'da yol kenarındaki kamyonete çarpan otomobil taklalar attı.
Tayland'da yol kenarındaki kamyonete çarpan otomobil taklalar attı. Tayland'da otomobil, yol kenarındaki kamyonete çarptı. Araç çarpmanın şiddetiyle taklalar attı. Saniye saniye bir başka aracın kamerasına yansıyan kazada sürücü ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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