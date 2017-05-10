Dedesinden şok çıkış: Savaş alanından kaçmaktır

Fransa'da Marion Marechal Le Pen'in siyaseti bıraktığını açıklaması aile içinde farklı tepkilere yol açtı.

Fransa'da Marion Marechal Le Pen'in siyaseti bıraktığını açıklaması aile içinde farklı tepkilere yol açtı.

Marion Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden teyzesi Marine Le Pen, Twitter'dan paylaştığı açıklamasında yeğeninin siyaseti bırakmasına çok üzüldüğünü fakat bir anne olarak kendisini anladığını ifade etti.

Ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini söyleyen yeğen Le Pen'e bir de parti kurucusu dedesinden yorum geldi. Le Figaro gazetesine röportaj veren Jean-Marie Le Pen, torununun siyaseti bırakması ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Jean-Marie Le Pen, "Eğer ciddi bir sebep yoksa bu karar benim için savaş alanından kaçmaktır" dedi.

(Özlem Kaplan/İHA)