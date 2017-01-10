10.01.2017 00:32 DEAŞ tarafından kaçırılan askerin şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı

DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehadet haberi, Ankara'da yaşayan öğretmen eşine ulaştı. DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehadet haberi, Ankara'da yaşayan öğretmen eşine ulaştı.



DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde kaçırılan iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehadet haberi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan eşine ulaştı. Askeri yetkililer, şehidin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evine giderek ailesine acı haberi iletti.



Şehit astsubay'ın El Bab'da ölü olarak bulunduğu kaydedildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin acılı eşi, taziye ziyaretine gelenleri kabul etti. Deniz adında 15 aylık bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehit astsubay Kaşıkçı'nın Gaziantep'te olan naaşı, defnedilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderilecek.

