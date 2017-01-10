10.01.2017 23:18 DEAŞ'tan kaçan Türkmenler konteyner kente yerleştiriliyor

Irak'ın Musul ve Telafer bölgelerinde DEAŞ'ın saldırıları üzerine ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 5 bin Türkmen, Kahramanmaraş'ta geçen ay faaliyete geçen konteyner kente yerleştiriliyor. Irak'ın Musul ve Telafer bölgelerinde DEAŞ'ın saldırıları üzerine ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 5 bin Türkmen, Kahramanmaraş'ta geçen ay faaliyete geçen konteyner kente yerleştiriliyor.

Irak'ın Musul ve Telafer bölgelerinde DEAŞ ile ile Haşdi Şabi'nin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmenler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadır kente yerleştirilmişti. Türkmenlerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Kahramanmaraş'taki konteyner kente taşınması için çalışmalara başlandı. AFAD tarafından temin edilen araçlarla Kahramanmaraş'a getirilen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi, kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan konteynerlere yerleştiriliyor.

(Muhammet Özer/İHA)

