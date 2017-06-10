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DEAŞ'tan havanlı saldırı: 1 ölü, 17 yaralı
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DEAŞ'tan havanlı saldırı: 1 ölü, 17 yaralı

Suriye'nin Deyri Zor kentinde terör örgütü DEAŞ'in gerçekleştirdiği havan mermili saldırısında 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Suriye'nin Deyri Zor kentinde terör örgütü DEAŞ'in gerçekleştirdiği havan mermili saldırısında 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Suriye'nin Deyri-Zor kentinde terör örgütü DEAŞ havan mermisiyle saldırı gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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