DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama

Bursa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı tutuklandı.
Bursa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (Samet Doğru / İHA)
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