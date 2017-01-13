DEAŞ soruşturmasında 3 tutuklama

Ankara'da DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ankara'da DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi 5'i de yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Caner Ünver /İHA)