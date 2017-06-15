DEAŞ petrol kuyusunu Suriye ve İran güçlerine bıraktı

YPG Rakka'ya yaklaşırken, DEAŞ geri çekildiği El Tabka yakınlarındaki petrol kuyusunu Esad ve İran milis güçlerine bıraktı.

YPG Rakka'ya yaklaşırken, DEAŞ geri çekildiği El Tabka yakınlarındaki petrol kuyusunu Esad ve İran milis güçlerine bıraktı.

DEAŞ'ın bölgeden çekilmesinin ardından Esad güçleri ve İran milisleri Tabka'nın güneyindeki Rusafa ve Safyan kasabası arasındaki petrol sahalarını kontrol etmeye başladı.

Eseriye - Rakka'ya yoluna ulaşan İran milis güçleri Rakka'nın batı kırsalındaki birkaç köyü ele geçirdikten sonra DEAŞ'ın elinde bulunan petrol kuyularını Esat güçleri ile birlikte kontrol altına aldı. DEAŞ, stratejik Eseriye - Kanşir 'in doğu tarafından kuşatıldı.

Halep'teki Esad güçleri tarafından kontrol edilen bölgelere giden yolun güvenliğinin sağlanması maksadıyla bölgenin tamamının askeri alan haline geldiği kaydedildi.

DEAŞ son günlerde hiçbir çatışmaya girmeden Rakka'nın batı kırsalında bulunun 20 köyü Esad ve İranlı milislere teslim etti.

(Abu Mucahit El Halebi /İHA)