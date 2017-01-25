DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 DEAŞ üyesinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 DEAŞ üyesinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonlar sonucunda DEAŞ'e üye oldukları iddia edilen Çeçen uyruklu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İsmail Gündüz/İHA)
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