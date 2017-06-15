DEAŞ operasyonu kamerada

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekiplerince bu sabah İstanbul, Konya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 6 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekiplerince bu sabah İstanbul, Konya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 6 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli üç kentte , düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve tamamının Türk olduğu öğrenilen 6 şüphelinin, Suriye ve Irak gibi örgütün kontrolündeki çatışmalı bölgelere sık sık gidip örgüt adına eylemlere girdikleri, örgüte Türkiye'den eleman temin edip DEAŞ için çatışma bölgelerine gönderdikleri belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çok miktarda örgütsel doküman ve dijital veriyle gözaltına alınan ve Vatan caddesinde bulunan TEM Şube ye götürülen G.A, S.Ş, A.Y, S.B, A.Y ve M.N.B. isimli teröristler sorguya alındı.Operasyon anı ise polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(Sadık Kahraman/İHA)