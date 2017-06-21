DEAŞ, Musul'daki Büyük El Nuri Camii'ne saldırdı

Irak'ın Musul kentinde bulunan Büyük El Nuri Camii'ne, terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.
Irak'ın Musul kentinde bulunan Büyük El Nuri Camii'ne, terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Iraklı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'da bulunan Büyük El Nuri Camii'ne saldırı düzenlediğini bildirdi. Yetkililer, saldırıya ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.
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