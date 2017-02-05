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DEAŞ mensuplarının evlerinden FETÖ kitapları çıktı
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DEAŞ mensuplarının evlerinden FETÖ kitapları çıktı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar da bulundu.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar da bulundu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezi ve Menemen ilçesinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü. Zanlıların sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları, kurdukları gruplarda örgüte eleman temini için çalıştıkları iddia edildi. Şüphelilerden Suriye vatandaşı E.A'nın göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle irtibat halinde olduğu ve örgüt üyelerini sığınmacı görünümünde Avrupa ülkelerine kaçırmak için araştırma yaptığı da öne sürüldü. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar da bulunması dikkat çekti.

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