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DEAŞ mensubu 35 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
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DEAŞ mensubu 35 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ mensubu 35 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, TBMM bahçesi, AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve Zeynebiye Camii çevresinde terör eylemi için keşif yapan zanlı da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ mensubu 35 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, TBMM bahçesi, AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve Zeynebiye Camii çevresinde terör eylemi için keşif yapan zanlı da yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu 35 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Dosya üzerindeki incelemelerini tamamlayan mahkeme, iddianameyi kabul etti. Mahkeme, 29 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, ilk duruşmanın 20 Nisan 2017 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı. İddianamede, 29'u tutuklu, 2'si firari 35 şüpheliden A.K, E.G., F.K., O.K., S.S. ve S.K.'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Diğer 29 şüphelinin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

TBMM, AK PARTİ VE ZEYNEBİYE CAMİİ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPAN TERÖRİST DE İDDİANAMEDE
İddianamede, TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camii çevresinde keşif yapan S.S. adlı zanlı da yer alıyor. DEAŞ adına faaliyet gösteren S.S.'nın çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü bünyesinde emir düzeyinde faaliyet gösteren teröristler ile doğrudan irtibatlı olduğu, şahsın terör örgütü üyelerinden talimatları Trucrypt ve Teamviewer adlı programlar vasıtasıyla aldığı belirtiliyor. S.S.'nin örgüt adına eylem yapmak üzere keşif faaliyetlerinde bulunduğu ve eylemi gerçekleştirecek eylemci arayışı içerisinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, şahsın bu amaçla Ankara ilinde bulunan TBMM, AK Parti İl Başkanlığı civarı ve Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Orkide Sokak üzerinde bulunan Caferi mezhebine mensup vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin etrafında eylem amaçlı keşif çalışması yaptığı ifade ediliyor. Zanlıya yönelik yapılan teknik takipte elde edilen fotoğraflar da iddianamede yer alıyor.
(Başak Akbulut/İHA)

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