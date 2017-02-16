DEAŞ'lılar için Türkiye'ye bilet alan Rus iş adamı tutuklandı
Rusya'da DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu ve örgüt üyeleri için Türkiye'ye uçak bileti alınmasına yardımcı olduğu belirtilen Rus iş adamı Şamil Nurmagomedov'un tutuklanmasına karar verildi.
Rusya'da DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu ve örgüt üyeleri için Türkiye'ye uçak bileti alınmasına yardımcı olduğu belirtilen Rus iş adamı Şamil Nurmagomedov'un tutuklanmasına karar verildi. Rusya Federasyonu Moskova Basmanny Mahkemesinin Basın Müdürü Yunona Tsareva, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu aktarılan iş adamı Şamil Nurmagomedov hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu. İş adamının örgüte militan bulduğu ve militanlara Türkiye'ye uçak biletleri satın alınmasına yardımcı olduğu aktarıldı. Nurmagomedov'un 27 Mart'a kadar tutuklu kalacağı bildirildi. (Tatiyana Şuvalova/İHA)
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