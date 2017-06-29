DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldüğünü doğrulandı

İran Devrim Muhafızları, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.
İran Devrim Muhafızları, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı. İran Devrim Muhafızları, tarafından yapılan açıklamada Bağdadi'nin öldüğü doğrulandı. Rus Savunma Bakanlığı, 28 Mayıs'ta Rus Hava Kuvvetlerinin Rakka'nın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklanmıştı.
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