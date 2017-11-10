DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 29 Ekim'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde 29 Ekim'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
29 Ekim'de Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi C.T. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Muğla Adliyesinde savcılıkça tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi C.T. tutuklandı.
(Bekir Tosun /İHA)