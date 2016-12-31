31.12.2016 13:56 DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünün sözde emirlerinde Ebu Ensari öldürüldüğünü açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünün sözde emirlerinde Ebu Ensari öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, El Bab'a düzenlenen hava harekatında DEAŞ terör örgütünün sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin öldürüldüğü kaydedildi. Bir gün önceki hava taarruzları sırasında da sözde emirlerden Ubu Husen (Hüseyin) Tunisi öldürülmüştü.



