05.02.2017 11:03 DEAŞ'ın sözde El Bab Valisi öldürüldü

DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 Şubat tarihinde yapılan hava taarruzunda 32 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken, öldürülenlerden birinin DEAŞ'ın sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni olduğu tespit edildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 Şubat tarihinde yapılan hava taarruzunda 32 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken, öldürülenlerden birinin DEAŞ'ın sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni olduğu tespit edildi.

Bölgedeki askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 3 Şubat tarihinde El Bab bölgesinde icra edilen hava taarruzunda 32 DAEŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni olduğu öğrenildi. Ölen sözde El Bab Valisinin yerine görevlendirilen şahsa, sözde Rakka Valisi tarafından gönderilen mektup da ele geçirildi.



