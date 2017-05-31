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DEAŞ'in sözde ajansının kurucusu öldürüldü
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DEAŞ'in sözde ajansının kurucusu öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde haber ajansı AMAK'ın kurucusu Reyan Meşal kod adlı terörist, hava saldırısında öldürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde haber ajansı AMAK'ın kurucusu Reyan Meşal kod adlı terörist, hava saldırısında öldürüldü.
Terör örgütü DEAŞ'in sözde haber ajansı AMAK'ın kurucusu Reyan Meşal kod adlı terörist Bera Kadek, koalisyon güçlerinin Deyri-Zor'da düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
Terör örgütü DEAŞ mensubu Reyan Meşal kod adlı terörist, 2013 yılında 7 arkadaşıyla birlikte AMAK ajansını kurmuştu.
(Abu Mucahit El Halebi /İHA)

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